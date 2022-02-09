مؤتمر «ليبي - تونسي - جزائري» للتحول إلى الاقتصاد الحر والتحول الرقمي بداية مارس

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف تونس في بداية شهر مارس المقبل، مؤتمرًا ليبيًا - جزائريًا - تونسيًا «للتحول إلى الاقتصاد الحر والتحول الرقمي»، بحسب ما أعلن الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة.

وعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس؛ اجتماعًا لمناقشة الإعداد والتنسيق للمشاركة في المؤتمر.

وحضر الاجتماع مدير عام الاتحاد المكلف أسعد الشرتاع، والدكتور ياسين أبوزريبة عن المجلس الوطني للتخطيط، بمشاركة مدير العلاقات العامة للاتحاد عبدالحفيظ البوسيفي.