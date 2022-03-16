ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن «مكون مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يواصل العمل بشكل وثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لإنشاء مركز عملياتي في سرت».

جاء ذلك في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول تطورات الوضع في ليبيا.

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وأكدت ديكارلو في إحاطتها أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»: «تواصل اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة عملها لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».