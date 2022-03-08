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عمداء بلديات يطالبون حكومة «الوحدة» باستمرار دعمها للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 06:10 مساء
عمداء بلديات يطالبون حكومة «الوحدة» باستمرار دعمها للبلديات
ععمداء البلديات أثناء تلاوة البيان عقب اجتماعهم مع وزراء القطاعات الخدمية بحكومة الوحدة الوطنية. (فيديو)
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طالب عدد من عمداء البلديات، حكومة الوحدة الوطنية «باستمرار وديمومة دعمها للبلديات»، مؤكدين وصول الدعم لجميع البلديات في كافة ربوع الوطن، مشيدين بقرارات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في قراراته «التاريخية بخصوص دعم اللامركزية ونقل الاختصاصات للبلديات».

جاء ذلك في بيان أصدروه، عقب اجتماعهم اليوم الثلاثاء، في طرابلس مع وزراء القطاعات الخدمية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال عمداء البلديات في بيانهم، إن اجتماعهم مع وزراء القطاعات الخدمية جاء استجابة لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحلحة جميع الإشكاليات التي تعانيها البلديات

وأشاد العمداء برئيس حكومة الوحدة الوطنية على «دعمه اللامحدود للبلديات من خلال تخصيص ميزانية التنمية في الباب الثالث من الميزانية بنصف مليار دينار في سنة 2021 ومليارين ونصف سنة 2022 لدعم المشروعات التنموية وتنفيذها وكذلك الدور غير المسبوق لنقل الاختصاصات وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها التي كفلها القانون رقم (59) لسنة 2021، بشأن الإدارة المحلية في قطاعات الإسكان والتعمير والاقتصاد والنظافة والتخطيط والشؤون المحلية والإيرادات المحلية».

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كما طالب عمداء البلديات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدعم البلديات ومساندتها في إطلاق مشاريع «عودة الحياة» وتمكينها من إيجاد الحلول التنفيذية اللازمة لحل مشكلات المياه والصرف الصحي بشكل نهائي وبمشاركة اجتماعية تشمل كافة المناطق في ربوع ليبيا، معلنين تأييدهم لعمليات الإعمار والتنمية ورفضهم لعودة الحروب والدمار.

وأذن مجلس وزرء حكومة الوحدة الوطنية في 21 ديمسبر 2021، بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات المواصلات والإسكان والتعمير ضمن مساعي الحكومة للمضي في مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني الذي أعلنه الدبيبة يوم 25 أغسطس.

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