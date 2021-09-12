الحكومة تقرر تنفيذ حزمة مشروعات في البنية التحتية ضمن برنامج «عودة الحياة»

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة متحدثا في مؤتمر صحفي مساء الأحد 12 سبتمبر 2021. (بث مباشر)

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء «أصدر جملة من الإجراءات والقرارات لجهازي تنفيذ مشروعات المواصلات ومشروعات الإسكان والمرافق للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى، وكذلك تصميم وتنفيذ محطتي معالجة لمياه الصرف الصحي بسبها وأجدابيا».

وأشار حمودة إلى أن المجلس أذن خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات المواصلات والإسكان والتعمير ضمن مساعي الحكومة للمضي في مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني.

الطرق والجسور

وأوضح حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، أن مجلس الوزراء اتخذ جملة من الإجراءات والقرارات حيال عدد من الطرق والإنشاءات والجسور للعمل على صيانتها والرفع من جاهزيتها، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لصيانة وتأهيل طريق السبيعة الهيرة باعتباره طريقًا حيويًا وبديلاً لعدد من الطرق الرئيسية، كما أصدر قرار بإزالة وصيانة الجزاء المتضررة من جسر الـ27.

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وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء وافق بمنح إذن التعاقد للجهاز لإنشاء جسر علوي عند المدخل الغربي لمدينة طرابلس ببوابة الجبس وكذلك تأهيل وصيانة طريق نالوت - غدامس بطول 300 كيلو متر، وتنفيذ ازدواج طريق الساحلي طبرق - أمساعد بطول 150 كيلو مترًا، وإنشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي في مدينة مصراتة بتقاطعات النقل الثقيل والمعهد الزراعي والمدينة الرياضية وكلية التقنية الطبية. وأيضا مشروع إعادة تأهيل طريق - أوباري غات بطول 360 كيلومترًا وصيانة طريق أجدابيا - جالو بطول 252 كيلومترًا.

مشروعات الإسكان والتعمير

أما في مشروعات الإسكان والتعمير، فتقرر منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد مع ائتلاف الشركات المصرية، وتشكيل لجنة تتولى إجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية والمعتمدة بقرار 104 لعام 2021، ومن هذه المشاريع أولاً تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سبها بسعة 30 ألف متر مكعب يوميًا، وتصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة أجدابيا بسعة 40 ألف متر مكعب يوميًا، وتصميم وتنفيذ مجموعة من الجسور بمدينة بنغازي.

كما تقرر منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق من أجل التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لإنجاز أعمال الحصر وإعداد جداول الكميات لصيانة المساكن الشعبية والبنية التحتية ببلدية تاورغاء، وتنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي ببئر الأسطى ميلاد في تاجوراء، وبناء جسر خرساني مع طريق الشط قرب مستشفى القلب في تاجوراء، مؤكدًا أن هذه المشروعات هي جزء من برنامج «عودة الحياة» لتحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

الثروة الزراعية

وبشأن الثروة الزراعية، أكد حمودة أن مجلس الوزراء منح الإذن لتغطية المستحقات المالية للبذور والأعلاف، كما قرار إنشاء مركز لبحوث الصحة الحيوانية والأمراض المشتركة، والموافقة على تخصيص ما يلزم لتوفير الأعلاف والحبوب استعدادًا لموسم الحرث.

والأربعاء الماضي، أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، إطلاق مشروع «بناء السلام»، ضمن خطة عودة الحياة التى أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى استكمال تنفيذ مشروعات التنمية المتوقفة.