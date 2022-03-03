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سفير الاتحاد الأوروبي: دعم كامل لموقف وليامز المتمسك بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 07:05 مساء
سفير الاتحاد الأوروبي: دعم كامل لموقف وليامز المتمسك بالانتخابات
سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, خوسيه ساباديل. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، دعمه موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بخصوص الوضع السياسي الراهن في ليبيا والمتمثل في دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية.

وشدد ساباديل في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الخميس، على دعمه «هذه المبادرة الرئيسية للحفاظ على السلام والوحدة في ليبيا» ، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى «الحفاظ على الاستقرار والمشاركة بشكل بناء في هذا الحوار».

- وليامز: سأرسل خطابا اليوم إلى مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري للانتخابات

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريس أعرب  عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة»، وفق قوله.

وأكد غوتيرس أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، «الذي تحقق بشق الأنفس» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

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