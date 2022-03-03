وليامز: سأرسل خطابا اليوم إلى مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إرسال خطاب، اليوم الخميس، إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص وضع أساس دستوري للانتخابات العامة.

وقالت وليامز: «أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي.. سأرسل اليوم خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقتُرح الشروع بها فورًا؛ لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر».

غوتيريس يعرب عن «قلقه» بشأن ملابسات جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

وشاركت وليامز البيان الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول الوضع في ليبيا، والذي أعرب فيه عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».

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وأكد غوتيرس أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، «الذي تحقق بشق الأنفس» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وأفاد البيان بأن وليامز تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية.