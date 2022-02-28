«رأس لانوف»: انتهاء اعتصام العاملين بعد «جلسة مصارحة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الإثنين، انتهاء اعتصام موظفي الشركة، بعد جهود «الخيرين»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن رئيسها وأعضاء مجلس الإدارة استمعوا إلى المعتصمين «بشكل مباشر وتوضيح كافة الاستفسارات وإزالة الغموض وجميع الحيثيات، بكل صراحة وشفافية، وسط أجواء سادها الود والأخوة والاحترام المتبادل».

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وتابع البيان: «ستبقى علاقة العمل بين إدارة الشركة والمستخدمين علاقة وطيدة لن تعكرها عواصف التأويل والتشويش»، مشددة على أن «الهدف الرئيسي والوحيد لدى الجميع هو صالح هذه المؤسسة الصناعية العريقة، ورفعتها وفق مبادئ نبذ الذات وتغليب المصلحة العامة».

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، منذ أمس الأحد، تظهر تجمع عدد من العاملين أمام الشركة، فيما قيل إنهم يطالبون بزيادة رواتبهم أسوة بجهات أخرى.