اتحاد عمال النفط والغاز يجدد التهديد بإغلاق موانئ التصدير لتحقيق مطالبهم

خط أنابيب في المحطة رقم 5 بحقل النافورة. (أرشيفية: صفحة حقل النافورة على فيسبوك)

جدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز التهديد بإغلاق موانئ التصدير، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب وتفعيل التأمين الطبي والرعاية الصحية، والإعفاء من ضريبة الدخل.

وقال الاتحاد، في منشور على «فيسبوك»، إن الحكومة «نحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة إذا لم تتم تلبية مطالب العاملين في القطاع، وأن قرار تخفيض الإنتاج أو إغلاق الموانئ تصدير النفط أصبح هو الخيار الموجود أمام العاملين بقطاع النفط».

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وبدأ الاتحاد بيانه بالإشارة إلى أنهم وجهوا العديد من المراسلات وعقدوا الكثير من الاجتماعات و«تلقينا للأسف جمًا من الوعود على كافة المستويات والتي باءت جميعها بالفشل»، لافتا إلى أن «العاملين بقطاع النفط والغاز طيلة الفترة السابقة غلبوا المصلحة الوطنية العليا، وكانوا على قدر ومستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية».

وأوضح البيان أنهم ابتعدوا طيلة السنوات الماضية عن الإغلاقات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم، مفضلين التفاوض والاجتماعات ومناقشة هذه المطالب مع أصحاب القرار.

وأردف اتحاد عمال النفط: «بالإشارة إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء رقم 642 لسنة (2013) القاضي بزيادة مرتبات قطاع النفط، وحيث إننا اطلعنا على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بتفعيل قوانين وقرارات حديثة صادرة عن سنة 2017 تخص بعض الوزارات ولم تتم الإشارة فيها إلى قرار قطاع النفط والغاز أثارت حفيظة واستياء العاملين بكافة شرائحهم ومستوياتهم والذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على غير واستقرار العمل وتدفق الإنتاج».

وتابع البيان: «بصفتنا ممثلين عن العاملين بقطاع النفط والغاز ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل الحقوق وتفعيل القرار آخذين بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها الوزارات الأخرى لتحصيل حقوقهم بما لا يتعارض مع صحيح القانون والتشريعات النافذة»