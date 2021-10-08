اتحاد عمال النفط والغاز يهدد بإضراب شامل لتحقيق مطالبهم

لقطة جماعية لرجال الأطفال من شركات الهروج وراس لانوف وسرت والواحة بعد نجاجهم في إطفاء حرائق الخزانات النفطية (اتحاد عمال النفط)

هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بتنظيم اعتصامات شاملة بحقول الغاز ومستودعات التزويد بالوقود، وذلك احتجاجات على تجاهل الحكومة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب وتفعيل التأمين الطبي والرعاية الصحية، والإعفاء من ضريبة الدخل.



وقال الاتحاد، في منشور على «فيسبوك»، إن الحكومة «تجاهلت حقوقهم المنصوصة وفق القوانين والقرارات الصادرة لهم بخصوص زيادة مرتباتهم، وتفعيل التأمين الطبي وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم وإعفاء الموظفين الوطنين من استقطاع ضريبة الدخل، وفقا ما نص عليه القانون أسوة بزملائهم في قطاعات الدولة المختلفة».

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وتابع الاتحاد: «الاعتصامات التي سوف تؤدي لإغلاقات المواقع النفطية قادمة»، داعيا «كل المسؤولين وأصحاب القرار بقطاع النفط الوقوف معهم والاصطفاف بجانبهم حتي يتم تفعيل القرار باعتبارهم جزءًا من موظفي قطاع النفط».



وأوضح البيان أنهم ابتعدوا طيلة السنوات الماضية عن الإغلاقات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم، مفضلين التفاوض والاجتماعات ومناقشة هذه المطالب مع أصحاب القرار، لأن الإغلاقات ستؤثر فنيًا على المعدات وتكبد القطاع مبالغ مالية طائلة للصيانة.



واختتم البيان بأنهم سوف يتخذون «الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال الأيام القادمة لتحديد موعد الإضراب عن العمل والإعلان عنه وسوف تتم مخاطبة الشركات النفطية وإعلامهم حتي يتخذوا الإجراءات الفنية اللازمة للمحافظة على المعدات النفطية وخطوط نقل النفط».