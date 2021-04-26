صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط تحسين الرواتب والخدمات الصحية بالقطاع

مصطفى صنع الله، مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز, بنغازي 26 أبريل 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، مطالب العاملين بقطاع النفط، التي تضمنت تحسين الخدمات الصحية، والمرتبات، والتدريب، والعديد من المسائل والأمور التي تهم جميع مستخدمي قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله والفاخري اليوم، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيته، ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان، ورئيس مجلس الإدارة بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان ابسيبسو، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

ووفق البيان، أطلع صنع الله، رئيس اتحاد عمال النفط والغاز، على الصعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، كما أطلعه على قرار حكومة الوحدة الوطنية تسييل جزء من الميزانيات التي تحتاجها المؤسسة، التي تساعد على تحسن الأوضاع بشكل كبير، لتتمكن المؤسسة وشركاتها من تجاوز كل الصعاب وحلحلة جميع المشاكل، والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، وإنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة، مؤكدا أن المؤسسة تسعى لتحسين كافة الخدمات التي يتلقاها مستخدمو قطاع النفط والغاز بكامل التراب الليبي.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تتابع المؤسسة الوطنية للنفط، مع حكومة الوحدة الوطنية، موضوع تحسين مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، والمتعلق بتنفيذ القرار642.

وفيما يخص جانب التأمين الصحي، قال صنع الله إنه «بمجرد الحصول على الميزانيات المطلوبة سيتم تحسين الخدمات الطبية لكل العاملين بالقطاع»، مؤكدا ان الاهتمام بصحة وسلامة العاملين بقطاع النفط «على رأس أولوياتنا القصوى»، خاصة أن «العنصر البشري هو أساس العملية الإنتاجية، وهم رأس المال الحقيقي لنا، وأعتز وأفخر بكل ما قدمه عاملونا الشرفاء بمختلف الحقول والموانئ والمواقع النفطية من أجل ليبيا».

ووفق صنع الله، فقد تمت مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالتدريب، وتم الاتفاق على الإعداد لخطط برامج تدريبية للعام المقبل، لتطوير ورفع كفاءة مستخدمي القطاع، مضيفا أنه قد تقرر احتفاظ أي مستخدم بخطته التدريبية التي تم ترشيحه لها في حال انتقاله إلى شركة أخرى.

وتابع أن مستخدمي قطاع النفط والغاز ضحوا وتنازلوا كثيرا لأجل استمرار الإنتاج وضخ النفط، رغم الظروف الصعبة للغاية التي واجهها قطاع النفط طيلة العشر سنوات الماضية، مضيفا أن مجلس إدارة المؤسسة سيستمر في دعمه لجميع العاملين، مشددا على أن تطوير وتدريب ورفع كفاءة مستخدمي القطاع، يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.

من جانبه قال دينار إن دور المؤسسة الوطنية للنفط في استقرار الوطن فني وتقني وهو غير سياسي على الإطلاق، مرحبا بتكليف رفعت العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز، متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

مصطفى صنع الله، بنغازي 26 أبريل 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)