البعثة الأممية: ندعم استقلالية مؤسسة النفط حتى تعود موارد ليبيا بالنفع على الشعب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، دعمها «الكامل» لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لـ«ضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين».

وقالت البعثة في بيان إن هذا الدعم يأتي من مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين التي تضم كلًا من: مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبعثة الأممية.

بيان غربي مشترك يحذر من تسييس مؤسسة النفط

وحذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك أمس الجمعة من تقويض عمل مؤسسة النفط أو تسييسها، وهو ما يشكل تهديدًا لسلام ليبيا وأمنها.

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وطالبت السفارات الخمس، في بيان مشترك، جميع الجهات الفاعلة بـ«احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين».

وزارة النفط: البيان الغربي تدخل سافر في شؤون ليبيا

بدورها، قالت وزارة النفط والغاز إن البيان المشترك الصادر عن السفارات الخمس، يمثل «تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومحاولة للهيمنة على سلطة القرار للدولة الليبية وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية وتعديًا صارخًا على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط».

كما اعتبرت أن البيان يؤدي إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي، مضيفة أن قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية وتكرار صدور بيانات من هؤلاء السفراء لدعم وحماية هذه المؤسسة «إخراج لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي وإدخالها لحلبة الصراع السياسي».