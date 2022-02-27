ضبط شخص سرق 12 ألف دينار من مشتل في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت منطقة الخليج العسكرية في أجدابيا ضبط شخص متهم بسرقة أكثر من 12 ألف دينار من مشتل حمودة بالمدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالمنطقة، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة الخليج المتمركزين في بوابة منطقة الزويتينة (25 كلم شرق أجدابيا) تمكنوا من ضبط شخص متهم بسرقة 12.870 دينارًا من مشتل حمودة في أجدابيا.

وأضاف مكتب الإعلام بمنطقة الخليج العسكرية أن الشخص الذي جرى القبض عليه كان متوجهًا من أجدابيا إلى مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أنه من خلال التحقيقات اعترف المتهم بسرقة المبلغ المالي المشار إليه وإحالته للنيابة العامة للاختصاص.

المتهم الذي عثر بحوزته على المبلغ المالي المسروق من مشتل في أجدابيا. (منطقة الخليج العسكرية)