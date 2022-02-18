قيس سعيد يلتقي المنفي.. والجرندي ومسؤول أوروبي يؤكدان ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الوضع في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش مشاركتهما في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن قيس سعيد أجرى، مساء الخمس، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في الحفل الافتتاحي للدورة السادسة للقمة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير الجاري، جمعته بكل من المنفي، والرؤساء الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والإيفواري، الحسن واتارا، والنيجيري، محمد بوخاري.

وتناولت المحادثات الاستحقاقات الثنائية المقبلة مع هذه الدول وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة معها في عدة مجالات، وفق ما ذكر البيان ذاته.

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الجرندي والمفوض الأوروبي يؤكدان الحرص على ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، خلال لقائه بمقر المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، حرص الطرفين على ضرورة «إنجاح المسار السياسي الليبي، والمحافظة على استقراره بما يضمن أمن دول الجوار والمنطقة ككل من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص»، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وشارك المنفي في قمة بروكسل وعقد سلسلة من اللقاءات من بينها مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي شدد على دعم القاهرة الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي والمستشار الألماني، أولاف شولتس، على أهمية «الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسارات برلين، وعلى عدم العودة للمربع الأول، واحترام حق الشعب الليبي في انتخاب السلطات التي تمثله»، إضافة إلى التأكيد على «زخم الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ودعم مشروع المصالحة الوطنية»، وفق بيان للرئاسي.