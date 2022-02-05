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الجرندي يؤكد أمام القمة الأفريقية ضرورة دعم المسار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 11:37 مساء
الجرندي يؤكد أمام القمة الأفريقية ضرورة دعم المسار السياسي الليبي
الجرندي يلقي كلمة تونس خلال مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، 5 فبراير 2022. (الخارجية التونسية)
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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، السبت، «ضرورة مواصلة دعم ليبيا في مسارها السياسي».

وقال الجرندي خلال إلقائه كلمة تونس أمام القمة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي: « لابد من مواصلة دعم ليبيا في مسارها السياسي في كنف الوحدة والحوار والمصالحة الوطنية بما يسهم في إنهاء الأزمة وإحلال الأمن والاستقرار في ربوعها»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

- المنفي يبحث مع وزير الخارجية التونسي سبل تطوير العلاقات بين البلدين
- المنقوش لـ«الجرندي»: ليبيا ملتزمة بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منبثقة عنها

وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الجرندي، على هامش القمة الأفريقية سبل تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين، وتنسيق مواقف البلدين في مداولات القمة الأفريقية.

كما التقى الجرندي على هامش القمة أيضًا، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، التي أكدت «التزام ليبيا بإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة منبثقة عنها».

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