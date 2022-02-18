المنفي والسيسي يؤكدان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أهمية «تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ما ينعكس إيجابًا على استقرار مصر وأمنها».

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي والسيسي، مساء الخميس، على هامش القمة السادسة الأفريقية- الأوروبية في بلجيكا، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

-انطلاق القمة الأفريقية - الأوروبية السادسة بمشاركة المنفي

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وتطرق اللقاء إلى «استمرار العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات». في السياق، أشاد المنفي بدور مصر في «إعادة الاستقرار في ليبيا من خلال تواصلها مع كل الأطراف السياسية، لتقريب وجهات النظر وصولًا لتحقيق الاستحقاق الانتخابي»، وفق البيان.

بدوره، أكد السيسي «استمرار دعم بلاده للمسار السياسي، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرار التشاور مع المجلس الرئاسي لتحقيقه، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي».