المنفي إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأفريقية - الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، حسب المكتب الإعلامي للمنفي.

ومن المقرر أن يجتمع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار أفريقية - أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة.

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وتعقد القمة الأفريقية - الأوروبية السادسة هذا العام تحت عنوان: «أفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»؛ حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة العام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال «خطة عمل القاهرة».

وحسب جدول الأعمال المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي، ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» مقتطفات منه، من المقرر أن تناقش القمة الأوروبية - الأفريقية عددًا من الملفات؛ على رأسها: تمويل النمو، والنظم الصحية وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، وكذلك الزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل، ودعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، والسلام والأمن.