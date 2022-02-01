Atwasat

ليبيا تستحوذ على ربع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة خلال 2021

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 01 فبراير 2022, 01:07 مساء
ليبيا تستحوذ على ربع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة خلال 2021
سيارات كورية في ميناء بنغازي، (أرشيفية: صفحة الميناء على فيسبوك)
alwasat radio

استحوذت ليبيا على ربع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة في العام 2021؛ لتصبح أكبر مستورد لها في العالم، رغم التراجع المسجل مقارنة مع العام 2020.

وكشفت إدارة الجمارك الكورية في تقرير لها، أن إجمالي عدد السيارات المستعملة الكورية المصدرة عبر ميناء إنتشون في العام الماضي بلغ 433 ألفا و24 وحدة، وكانت ليبيا أكبر وجهة لها، بواقع 112 ألفا و747 وحدة، أي نسبة 26% من الإجمالي.

لكن حجم السيارات المستوردة أقل مقارنة بالعام 2020، حيث استقبلت ليبيا 360 ألفا و12 وحدة من كوريا، بما يمثل 28% من إجمالي السيارات المستعملة المصدرة من البلاد، بنسبة أقل أيضا من العام 2019.

وأرجع مسؤول بصناعة السيارات المستعملة في كوريا، التراجع إلى نقص السفن المخصصة لنقل السيارات المستعملة الموجهة إلى ليبيا، لكنها تظل الوجهة الأولى لتلك السيارات مقارنة بالدول الأخرى.

الأردن وتركيا ومصر ضمن كبار المستوردين
وجاءت تشيلي في المرتبة الثانية بواقعة 39 ألفا و151 وحدة، وتلتها الأردن بـ 37 ألفا و418 وحدة، ثم تركيا بـ 28 ألفا و492 وحدة، ومصر بـ 28 ألفا و49 وحدة.

- الحويج يوجه بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها على 10 سنوات لمدة 6 أشهر
- «التضامن الاجتماعي» تتعاقد على سيارات لذوي الإعاقة.. والحكومة تدفع 50% من قيمتها
- الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر

وإجمالي عدد السيارات المستعملة الكورية المصدرة عبر ميناء إنتشون في العام الماضي بلغ 433 ألفا و24 وحدة، يمثل مستوى مقاربا للمستوى البالغ 435 ألفا و956 وحدة في العام 2019.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت شركة «هيونداي موتور»، أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، صفقة لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة إلى ليبيا مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، لتورد إجمالي ألفين و300 سيارة للأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة جراء الحرب، بما يشمل 800 سيارة من طراز «توسان» و700 سيارة من طراز «إلنترا» و800 سيارة من طراز «كريتا»، بحلول العام المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسماء الخوجة تدعو إلى تشكيل لجان برلمانية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق
أسماء الخوجة تدعو إلى تشكيل لجان برلمانية لمتابعة تنفيذ خارطة ...
الصادق الكحيلي يدعو ديوان المحاسبة إلى مراجعة نفقات الحكومة
الصادق الكحيلي يدعو ديوان المحاسبة إلى مراجعة نفقات الحكومة
المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022
المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية ...
مصباح دومة يطالب بتقليل المدة نحو الوصول إلى الانتخابات
مصباح دومة يطالب بتقليل المدة نحو الوصول إلى الانتخابات
وليامز تدعو النخبة السياسية في ليبيا للتوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية وتحذر من عودة «داعش»
وليامز تدعو النخبة السياسية في ليبيا للتوقف عن لعبة الكراسي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
أيمن سيف النصر يدعو مجلس النواب إلى التوافق مع شركائه السياسيين
أيمن سيف النصر يدعو مجلس النواب إلى التوافق مع شركائه ......
العباني: الشعب يطالب بالانتخابات وليس تعيين حكومة جديدة
العباني: الشعب يطالب بالانتخابات وليس تعيين حكومة جديدة...
إسماعيل الشريف يقترح زيادة عدد الخبراء في لجنة مراجعة مشروع الدستور
إسماعيل الشريف يقترح زيادة عدد الخبراء في لجنة مراجعة مشروع ......
وليامز تدعو النخبة السياسية في ليبيا للتوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية وتحذر من عودة «داعش»
وليامز تدعو النخبة السياسية في ليبيا للتوقف عن لعبة الكراسي ......
مصباح دومة يطالب بتقليل المدة نحو الوصول إلى الانتخابات
مصباح دومة يطالب بتقليل المدة نحو الوصول إلى الانتخابات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط