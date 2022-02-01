ليبيا تستحوذ على ربع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة خلال 2021

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

استحوذت ليبيا على ربع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة في العام 2021؛ لتصبح أكبر مستورد لها في العالم، رغم التراجع المسجل مقارنة مع العام 2020.

وكشفت إدارة الجمارك الكورية في تقرير لها، أن إجمالي عدد السيارات المستعملة الكورية المصدرة عبر ميناء إنتشون في العام الماضي بلغ 433 ألفا و24 وحدة، وكانت ليبيا أكبر وجهة لها، بواقع 112 ألفا و747 وحدة، أي نسبة 26% من الإجمالي.

لكن حجم السيارات المستوردة أقل مقارنة بالعام 2020، حيث استقبلت ليبيا 360 ألفا و12 وحدة من كوريا، بما يمثل 28% من إجمالي السيارات المستعملة المصدرة من البلاد، بنسبة أقل أيضا من العام 2019.

وأرجع مسؤول بصناعة السيارات المستعملة في كوريا، التراجع إلى نقص السفن المخصصة لنقل السيارات المستعملة الموجهة إلى ليبيا، لكنها تظل الوجهة الأولى لتلك السيارات مقارنة بالدول الأخرى.

الأردن وتركيا ومصر ضمن كبار المستوردين

وجاءت تشيلي في المرتبة الثانية بواقعة 39 ألفا و151 وحدة، وتلتها الأردن بـ 37 ألفا و418 وحدة، ثم تركيا بـ 28 ألفا و492 وحدة، ومصر بـ 28 ألفا و49 وحدة.

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وإجمالي عدد السيارات المستعملة الكورية المصدرة عبر ميناء إنتشون في العام الماضي بلغ 433 ألفا و24 وحدة، يمثل مستوى مقاربا للمستوى البالغ 435 ألفا و956 وحدة في العام 2019.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت شركة «هيونداي موتور»، أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، صفقة لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة إلى ليبيا مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، لتورد إجمالي ألفين و300 سيارة للأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة جراء الحرب، بما يشمل 800 سيارة من طراز «توسان» و700 سيارة من طراز «إلنترا» و800 سيارة من طراز «كريتا»، بحلول العام المقبل.