الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 01:48 مساء
الدبيبة خلال حديثه في اجتماع حكومة الوحدة، 30 ديسمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قررت حكومة الوحدة الوطنية استثناء سيارات النقل والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات عند الاستيراد من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر الذي اشترطه قانون أصدره المجلس الرئاسي السابق، وذلك حسب القرار الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

ومنذ أبريل العام 2019، بدأ تطبيق قانون أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق (رقم 148 لسنة 2019) بشأن تنظيم عملية استيراد السيارات لغرض التجارة، إذ اشترط ألا يزيد عمر السيارة على ثماني سنوات من تاريخ التصنيع أو سبع سنوات حسب الحمولة، كما حدد ضوابط فنية، فمنع استيراد السيارات بمختلف أنواعها ذات المقود على اليمين.

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وبالنسبة للأشخاص، أجاز قرار المجلس الرئاسي السابق استيراد سيارة واحدة خلال ثلاث سنوات لغرض الاستخدام الشخصي وليس التجارة، على ألا يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ تصنيعها.

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