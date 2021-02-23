بومطاري: السراج لم يعارضني في قرار حصر الاستيراد عبر المنظومة المصرفية

وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري, في برنامج فلوسنا, 23 فبراير 2021. (قناة الوسط)

قال وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لم يعارضه في قرار حصر الاستيراد عبر المنظومة المصرفية.

وأضاف فرج بومطاري، خلال استضافته في برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط»، أن النائب محمد الرعيض مسؤول مسؤولية كاملة عن إفشال منظومة التتبع العام 2015، والتي تسبب إفشالها وقتذاك في إدخال الترامادول والخمور إلى ليبيا، مطالبا «الرعيض» بأن يتحدث عن أسباب سعيه لإفشال منظومة التتبع.

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وتابع أنه لم يتخيل أن «جنسية شركة التتبع» ستثير هذه الضجة والإشكالية، مشيرا إلى أن رأسمال أي شركة لم يعد معيارا للتعاقد معها من عدمه، لأنه ليس مقياسا.