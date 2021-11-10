الحويج يطلب من الدبيبة إعفاء السلع الغذائية من الرسوم الجمركية

الحويج خلال لقاء مع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح أسعار السلع الأساسية، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الأربعاء، أن الوزير محمد الحويج طلب إعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن.

جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله الحويج إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، وفق منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن مقترح الحويج يأتي «في إطار تشجيع أدوات الاستيراد على زيادة وارداتها من السلع الغذائية ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي والاحتياجات اللازمة للسوق المحلي وتغطية الطلب على السلع».

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وفي 4 نوفمبر الجاري، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج قرارًا اعتمد بموجبه أسعار 13 سلعة أساسية. وبحسب القرار رقم 593 لسنة 2021، تحدد سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 ملي عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط عند 6.5 دينار.

لكن القرار واجه موجة من الانتقادات لدى المتابعين لصفحة الوزارة، مؤكدين أن القرار لم يزد عن تثبيت أسعار التجار في السوق حاليا، والتي قالوا إنها مرتفعة جدًا، بل إن «القرار بمثابة تثبيت للأسعار، بعدما كان لديهم أمل في تخفيضها مع انحسار الأزمة خلال الأيام المقبلة»، وفق قولهم.