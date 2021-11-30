«التضامن الاجتماعي» تتعاقد على سيارات لذوي الإعاقة.. والحكومة تدفع 50% من قيمتها

مقرر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشير الفيتوري، 30 نوفمبر 2021، (صورة من مقطع فيديو)

وقّعت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي اتفاقية مع شركة «هونداي» لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عضو ومقرر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشير الفيتوري، إن هذا التعاقد يأتي بالتزامن مع اليوم العالم للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، حسب تصريحه في مقطع فيديو على صفحة «حكومتنا»، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الفيتوري أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستتكفل بدفع 50% من قيمة هذه السيارات، مضيفًا أن ذوي الإعاقة «عانوا كثيرًا، ولم يحظوا بوسائل نقل مناسبة لهم عامة أو خاصة، ولذلك تأتي أهمية تلك السيارات التي ستتوفر خلال أشهر».

وكشف إهداء «هونداي» صندوق التضامن الاجتماعي سيارتي إسعاف أيضًا.