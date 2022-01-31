Atwasat

نورلاند: تشكيل حكومة جديدة قد يشتت الانتباه عن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 11:44 صباحا
نورلاند: تشكيل حكومة جديدة قد يشتت الانتباه عن الانتخابات
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط»، 23 مايو 2021.
alwasat radio

حذر مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، من «تشتيت الانتباه عن العملية الانتخابية» جراء محاولة تشكيل حكومة جديدة، مردفا أن الأمر قد ينتهي إلى خلق «حكومة موازية».

وقال نورلاند، في تصريحات إلى شبكة «سي إن إن»، السبت الماضي، إن نحو ثلاثة ملايين ليبي، الذين لديهم الحق في التصويت، أصيبوا بخيبة أمل لتأجيل الاستحقاق، مضيفا: «ينبغي على القادة الليبيين، الذين يُنظر إليهم على أنهم يماطلون في هذه العملية، إدراك أنهم يجب أن يحاسبوا من قبل الشعب على تأخير هذه العملية».

- تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا
- نورلاند وبوشناف يؤكدان أن الانتخابات أفضل أمل للمصالحة الوطنية وضمان سيادة ليبيا
- السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

ولفت إلى جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات، مضيفا أن هناك احتمالا واقعيا لإجرائها بحلول نهاية يونيو المقبل «إذا قدم الزعماء التنازلات اللازمة»، مؤكدا أن التحدي هو أن يحدد تاريخ لها، ثم ينقضي مرة أخرى، ما يفقدها المصداقية.

وأكمل: «الليبيون يرون أن الانتخابات هي ما تحتاجه بلادهم للمضي قدمًا، ودفع عجلة الاقتصاد، والسيطرة على الحدود حتى لا تكون بلادهم بوابة للإرهابيين أو المهاجرين»، مشيرا إلى استمرار وجود المرتزقة ودورهم في زعزعة استقرار الوضع، «ما يثير تساؤلات حول مدى سيطرة الليبيين على بلادهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء...
مهنى: يمكن إنجاز الانتخابات خلال فترة من 10 أشهر إلى سنة
مهنى: يمكن إنجاز الانتخابات خلال فترة من 10 أشهر إلى سنة
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
إبراهيم الزغيد: المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد
إبراهيم الزغيد: المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
المزيد
استقرار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار العملات الدولية في السوق الموازية...
سالم قنان: يجب وضع حد لتدخلات البعثة الأممية
سالم قنان: يجب وضع حد لتدخلات البعثة الأممية...
الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث
الدبيبة يفتتح مشروع استكمال مراحل الطريق الدائري الثالث...
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب
سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب...
إبراهيم الزغيد: المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد
إبراهيم الزغيد: المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط