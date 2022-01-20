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السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 07:10 مساء
السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند في تونس، الخميس 20 يناير 2022. (السفارة الأميركية)
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أشاد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا, ريتشارد نورلاند، بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشجعا فريق المصرف «على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة».

جاء ذلك عقب اجتماع السفير ريتشارد نورلاند مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، الخميس، بمكتب ليبيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العاصمة التونسية، بحسب ما نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر».

وقال نورلاند: «في اجتماعي مع المحافظ الصديق الكبير اليوم، رحبت بجهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة لبدء عملية إعادة التوحيد، بما في ذلك توقيع عقد مع شركة «ديلويت» اليوم لتقديم المساعدة الفنية».

- «المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف

وفي تغريدة ثانية أشاد نورلاند «بمصرف ليبيا المركزي لقيامه بهذه الخطوة التاريخية التي ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا»، قائلا «نشجّع فريق مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، ‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف تتويجاً للجهود التي بُذلت لإنجاز هذه المهمة، وتوقيع عقد مع شركة المحاسبة الدولية «ديلويت» لتقديم خدمات استشارية لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، وفق ما نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مصرف ليبيا المركزي إن خارطة إعادة توحيد المصرف تتضمن «أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية»، فيما أكد الكبير والحبري التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني المهم.

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