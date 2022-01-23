Atwasat

تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 11:20 مساء
تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا
السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، 31 ديسمبر 2021. (السفارة الأميركية)
alwasat radio

أكد المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تتفق مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن «الانتخابات هي الأولوية».

وأعاد نورلاند نشر تغريدة وليامز عبر حسابه على «تويتر»، والتي تضمنت تصريحاتها عقب لقائها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

واشنطن تستعجل الانتخابات
وفي 14 يناير الجاري، قال نورلاند، إن بلاده «تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي». وشدد نورلاند، خلال اتصال هاتفي آنذاك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على أن الخطوات التالية في الانتخابات الليبية تعتمد على «القادة الليبيين».

- وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات
- نورلاند يبحث مع الأسطى ضرورة اتخاذ «جميع الخطوات» لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن
- عقيلة صالح ووليامز يبحثان حلحلة صعوبات العملية الانتخابية
- وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية

لقاء وليامز وعقيلة صالح
والتقت وليامز، في القبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدًا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية.

وأكدت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع»، مجددة الدعوة لـ«كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية».

الدبيبة يطالب بالدستور أولًا
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الحاجة إلى دستور في البلاد، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويعقد مجلس النواب غدًا الإثنين، جلسة من المقرر أن تقدم خلالها لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، رؤيتها للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية السياسية والانتخابية.

كما ستقدم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية ونتائج لقاءاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا، كما يتوقع أن تعلن وليامز خلال إحاطتها خطة عملها الرامية لتحريك العملية السياسية المتعثرة في البلاد وإنقاذ العملية الانتخابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس أرمينيا يعلن استقالته بسبب انعدام قدرته على التأثير في السياسات المتبعة

رئيس أرمينيا يعلن استقالته بسبب انعدام قدرته على التأثير في السياسات المتبعة
هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس

هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس
كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»

كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»
180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام

180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟

كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب

هل أخطأت الحكومة في زيادة رواتب المعلمين دون غيرهم؟.. الغويل يجيب
حريق في غابات بلدية درج (صور)

حريق في غابات بلدية درج (صور)
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي

انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة

الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لمخالفته قواعد البناء.. إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة عين زارة
لمخالفته قواعد البناء.. إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة عين ...
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في ...
«الأرصاد»: برد وأمطار على شمال ليبيا وثلوج على الجبل الأخضر
«الأرصاد»: برد وأمطار على شمال ليبيا وثلوج على الجبل الأخضر
الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي
الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي
وليامز تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين
وليامز تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
سكان البويرات يشكون شح مياه الشرب منذ سنوات
سكان البويرات يشكون شح مياه الشرب منذ سنوات...
تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا
تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن ......
«الاقتصاد» تحدد سعر الأعلاف.. و50% دعما للمربين
«الاقتصاد» تحدد سعر الأعلاف.. و50% دعما للمربين...
وليامز تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين
وليامز تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين...
الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي
الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط