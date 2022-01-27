نورلاند وبوشناف يؤكدان أن الانتخابات أفضل أمل للمصالحة الوطنية وضمان سيادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف آخر التطورات في ليبيا؛ حيث أكد أهمية إجراء الانتخابات.

وقال نورلاند: «تحدثنا عن أهمية الحفاظ على زخم الانتخابات كأفضل أمل للمصالحة الوطنية وضمان سيادة ليبيا وأمنها»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أمس الأربعاء.

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ودائمًا ما يعبر المبعوث الأميركي عن موقف بلاده «الداعم لاتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحركات الإيجابية المحلية والدولية للمضي في العملية السياسية في ليبيا، بما يضمن تنظيم انتخابات تُقبل نتائجها.