ارتفاع إصابات «اللشمانيا» في بني وليد إلى 675 حالة

حالة إصابة بمرض اللشمانيا تتلقى العلاج. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع عدد الإصابات بمرض «اللشمانيا» في بني وليد إلى 675 حالة، على ما أعلن، الثلاثاء، مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وقالت المكتب في بيان، إن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تعمل بكامل طاقتها لمكافحة المرض وعلاج المصابين؛ رغم ضعف الإمدادات العلاجية.

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وناشد البيان كل من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزارة الصحة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض سرعة توفير العلاج والرعاية الصحية للمصابين بالبلدية.

وفي السادس من يناير الجاري، قال مدير مركز المدينة الصحي في بني وليد، بلعيد مطراو، إن أعداد الإصابة بمرض «اللشمانيا» في المنطقة في ازدياد، محذرًا من انتشار المرض خلال فصل الشتاء، مطالبًا الجهات الصحية باتخاذ إجراءات عاجلة.

وذكر مطراو أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أجرى خلال الفترة الماضية مسحًا مبدئيًّا للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا» الجلدية في المنطقة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية، بناءً على خطاب مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد.