ارتفاع إصابات «اللشمانيا» ببني وليد ومطالب بإجراءات عاجلة للحد منها خلال الشتاء

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 06:10 مساء
حالة إصابة بمرض اللشمانيا تتلقى العلاج. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مركز المدينة الصحي في بني وليد، بلعيد مطراو، اليوم الإثنين، إن أعداد الإصابة بمرض «اللشمانيا» في المنطقة في ازدياد، مطالبًا الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من الإصابات خلال فصل الشتاء الذي ينتشر فيه المرض.

ودعا مطراو عبر «بوابة الوسط»، الجهات المسؤولة في المدينة والمؤسسات العامة إلى العمل على وضع خطة لمكافحة الذبابة الناقلة للمرض وتوفير الإمكانات اللازمة لإدارة الخدمات الصحية للحد من انتشار المرض.

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وصول شحنة من لقاح «اللشمانيا» إلى بني وليد وتسجيل 131 إصابة خلال يناير بالمدينة

وذكر مطراو أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أجرى خلال الفترة الماضية مسحًا مبدئيًّا للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا» الجلدية في المنطقة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية، بناء على خطاب مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد.

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