«مكافحة الأمراض»: إجراء مسح مبدئي للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا الجلدية» في بني وليد

إجراء مسح مبدئي للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا الجلدية» في بني وليد, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إجراء مسح مبدئي للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا الجلدية» في مدينة بني وليد، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وقال المركز، إن فريق من إدارة مُكافحة الأمراض المُشتركة، زار مدينة بني وليد، بناء على خِطاب مُدير مكتب الرعاية الصِّحية بني وليد، والذي أكد تسجيل زيادة في عدد الإصابات بـ«اللشمانيا الجلدية» في المدينة، وفق بيان للمركز الخميس.

ولفت البيان إلى أن الفريق عمل على مُتابعة وزيارة عيادات «اللشمانيا الجلدية» و«تخّريط» المناطق الموبوءة بالمدينة، وتجميع عيّنات من (القوارض البرية الخازِنة) للمرض، للكشف عليها بمُختبر أبحاث «الطفيليات، ونواقِل الأمراض»، وذلك لمدة ثلاثة أيام مُتتالية في الفترة من 22 إلى 24 نوڤمبر الحالي.

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وبحسب البيان، اجتمع فريق المركز مع عميد بلدية بني وليد، ومدير مكتب الخدمات الصِّحية، ومُدير مكتب الرِعاية الصِّحية، ومُمَثلين من القِطاع الصحي بني وليد، لبحث آلية مُكافحة مرض «اللشمانيا الجلدية» في المدينة، وتدريب فرق المكافحة المحلية بالمدينة.

إجراء مسح مبدئي للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا الجلدية» في بني وليد, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

إجراء مسح مبدئي للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا الجلدية» في بني وليد, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)