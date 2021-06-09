علاج 50 حالة مصابة بـ«اللشمانيا» خلال النصف الأول من 2021 في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 09 يونيو 2021, 07:15 مساء
حالة إصابة بمرض اللشمانيا تتلقى العلاج. (الإنترنت)

أفاد مدير المركز الصحي المدينة ببلدية بني وليد، بلعيد مطراو «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، بأن الفريق الصحي بالمركز قام بمتابعة وعلاج 50 حالة مصابة بمرض «اللشمانيا» خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

وأوضح مطراو أن تلك الحالات وزعت على الأشهر السابقة على النحو التالي: 13 حالة في يناير، و11 حالة في شهر فبراير، و12 حالة في مارس، وعشر حالات في أبريل، وخمس حالات في مايو.

وذكر مطراو أن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تحاول باستمرار توفير العلاج لحالات الإصابة بتواصلها المستمر مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الحل النهائي للحد من الإصابات هو التخلص من مسببات المرض مثل القضاء على الحشرات واستمرار حملات التعقيم والرش والقضاء على مشاكل الصرف الصحي والقمامة المنتشرة في عدد من الأحياء والشوارع بالمدينة.

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وقد يتسبب المرض في إصابات داخلية أخطر، إذ تصاب الذبابة بالعدوى عندما تلسع حيوانا مصابا «باللشمانيا» كالقوارض أو الكلاب، وهكذا تنشر الذبابة المرض عند لسعها البشر أو الحيوانات الأخرى، كما ينتقل المرض عن طريق نقل الدم أو عند استخدام الإبرة الملوثة.

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