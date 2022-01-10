وليامز تحدثت عن 3 نقاط خلالها لقائها وزير الخارجية التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 10:52 مساء
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي يستقبل ستيفاني وليامز (الخارجية التونسية)

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها استعرضت آخر المستجدات في ليبيا، خلال لقائها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في تونس.

وتحدثت وليامز، في سلسلة تغريدات عبر صفحتها على «تويتر»، عن تطرقها لثلاث نقاط في أول زيارة لها إلى تونس بعد مباشرتها مهامها انطلاقًا من طرابلس.

وأوضحت أنها أثنت على دور تونس الأساسي والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم المقدم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما أكدت أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

- ويليامز تستعرض في تونس جهود استئناف المسار السياسي الليبي

وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم، أن وليامز استعرضت خلال لقائها الوزير الجرندي الجهود الجارية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا بعد تأجيل الاستحقاقات الانتخابية، والمساعي التي تقوم بها البعثة الأممية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الليبية، لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تنظيمها في موعدها.

وأمس الأحد، بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي، وذلك خلال لقائها السفير الجزائري سليمان شنين.

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