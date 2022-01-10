ويليامز تستعرض في تونس جهود استئناف المسار السياسي الليبي

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي يستقبل ستيفاني وليامز (الخارجية التونسية)

استعرضت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجهود الجارية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا بعد تأجيل الاستحقاقات الانتخابية، والمساعي التي تقوم بها البعثة الأممية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الليبية، لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تنظيمها في موعدها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، عقب استقبال الوزير عثمان الجرندي للمستشارة الخاصة في أول زيارة لها بعد مباشرتها مهامها انطلاقًا من طرابلس.

وجدد الجرندي «مساندة تونس الدائمة لليبيا، وفق أولويات الليبيين والمصلحة العليا لبلادهم، وما تقتضيه المرحلة الراهنة من توافق وطني ومواصلة الحوار البناء بما يكفل أمن ليبيا واستقرارها، وبما ينعكس إيجابًا على المنطقة ككل ودول الجوار بصفة خاصة».

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وتحدث الوزير عن موقف الرئيس التونسي الذي شدد على أن الحل في ليبيا «يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم»، معبرًا عن ثقة بلادنا في «قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

كما شدد على ضرورة استمرار الجهود الإقليمية والدولية من أجل مساعدة الليبيين وتوفير جميع الظروف الملائمة لتأمين نجاح العملية السياسية في ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ومنتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر 2020 ومخرجات مؤتمريْ برلين 1 و2 واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر في سبتمبر 2021 ومؤتمر طرابلس حول دعم استقرار ليبيا في أكتوبر 2021 وقمة باريس حول ليبيا المنعقدة في شهر نوفمبر 2021.

كما جدد دعم تونس ومساندتها للبعثة الأممية لدى ليبيا والجهود التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف الليبية.

ونقل البيان عن ستيفاني ويليامز إشادتها بالدور «المهم»، الذي تقوم به تونس من أجل تشجيع الحوار بين الليبيين، مثمنة «مساهمة تونس في الدفع قدما بالمسار السياسي في ليبيا لا سيما خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021».

وأمس الأحد، بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي، وذلك خلال لقائها السفير الجزائري سليمان شنين.

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي يستقبل ستيفاني وليامز (الخارجية التونسية)