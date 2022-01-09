وليامز تبحث مع سفير الجزائر دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز تلتقي السفير الجزائري سليمان شنين (حسابها على تويتر)

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي، وذلك خلال لقائها السفير الجزائري سليمان شنين.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر حسابها في موقع «تويتر»، إنها عقدت «لقاءً مثمرًا» مع السفير الجزائري، سليمان شنين، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا.

وتابعت أن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة في ليبيا، كما جرى التشديد «على الدور المهم لجيران ‫ليبيا‬ في دعم مسارات الحوار الليبي - الليبي الثلاثة».

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وفي 12 ديسمبر الماضي، قدم السفير الجزائري سليمان شنين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى ليبيا، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

وفي 4 يناير الجاري بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، تطورات الأزمة الليبية، مع السفير سليمان شنين الذي نقل «رسالة ودية» من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى المجلس الرئاسي الليبي.