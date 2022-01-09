«الأرصاد» يحذر من طقس شتوي «متقلب» ورياح نشطة على شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 09:26 صباحا
سماء مغيمة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من طقس شتوي «متقلب»، ورياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال.

وأظهرت توقعات المركز لحالة الطقس المنشورة اليوم الأحد 9 يناير 2022، وجود فرصة لسقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية، خاصة على مناطق الشمال الشرقى .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:
حالة السماء: مازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، تقل فاعليتها من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد وتكون فرصة جيدة لسقوط الأمطار من جديد .
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل بعض نفحاتها إلى 70 كم / ساعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 10 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بعد غد الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:
حالة السماء: سقوط أمطار رعدية تكون جيدة على المناطق من الخليج إلى الجبل الأخضر، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كم / ساعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط نسبيا على بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة).
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و15 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
الرياح: غربية إلي جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.

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