«القوى الوطنية من أجل التغيير» تقترح إجراء انتخابات تسلسلية تبدأ بـ«البرلمانية»

لقاء وليامز مع ممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير، 4 يناير 2022، (حساب وليامز على تويتر)

قدم ممثلو «القوى الوطنية من أجل التغيير» اقتراحا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بإجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية، تبدأ بالانتخابات النيابية أولا.

جاء ذلك خلال لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، صحبة الأمين المساعد والقائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينيغا، حسب تغريدة وليامز على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء.

وقالت وليامز: «أكدنا الحاجة إلى مواصلة التحرك للأمام، وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا (من أجل) التصويت» في الانتخابات.

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وأمس الإثنين، التقت وليامز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني في طرابلس، حيث تناول الاجتماع آخر المستجدات السياسية، وجرى التشديد على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية.

وناقش اللقاء أيضا سبل معالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، حيث جددت وليامز «التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف المهمة».

ستيفاني وليامز وزينينغا خلال الاجتماع.

عدد من ممثلي القوى الوطنية.