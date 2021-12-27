مركز «وشم» يستضيف مرشحات لانتخابات مجلس النواب

مركز وشم ينظم جلسة نقاش لمرشحات انتخابات مجلس النواب عن بنغازي. (الوسط)

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة، جلسة نقاش مع بعض المرشحات لانتخابات مجلس النواب عن مدينة بنغازي.

وتناول المشاركون في جلسة النقاش عددًا من المحاور، منها: تعزيز سيادة القانون، ودور النواب في إقرار تشريعات تعمل على إعلاء القانون واحترام الحقوق والحريات.

كما جرى التركيز خلال النقاش على مشروع الدستور كأولوية للعمل في المجلس القادم لأنه هو الضامن الحقيقي لاحترام الحدود بين السلطات والفيصل في التشظي بين عديد التشريعات التي نجمت عن الانقسام السياسي.

ووصل عدد المرشحات لانتخابات مجلس النواب التي تأجلت إلى 24 يناير المقبل، عن التنافسين العام والخاص، على الدائرة الانتخابية الثالثة (بنغازي الكبرى) 132 مرشحة.

وأعرب متظاهرون، الجمعة الماضي في مدن بنغازي وطبرق والقطرون، عن تمسكهم بمقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بجعل 24 يناير المقبل يومًا للاقتراع، وذلك في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

ووفقًا خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي كان من المقرر عقد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر الجاري، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.