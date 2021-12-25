تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مركز عزل سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 25 ديسمبر 2021, 06:51 مساء
مركز عزل سرت, (الإنترنت)

أكد مدير مركز العزل في سرت، الدكتور عبدالله الأحول، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل المركز.

وأعلن مدير المركز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، دخول حالتي إيواء جديدتين للمركز، مصابتين بفيروس كورونا، ولديهما أعراض ومشاكل صحية بسبب الإصابة بـ«كوفيد».

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وأوضح أن عدد الحالات المرضية بالمركز وصل حاليًا إلى خمس حالات، تخضع للمتابعة من قبل الأطقم الطبية والتمريض في كل وردية، وجميعها موجودة على الأكسجين.

وأشار إلى أن هناك مساعي من بلدية سرت لتركيب مصنع جديد للأكسجين خاص بمركز العزل في سرت خلال اليومين المقبلين.

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