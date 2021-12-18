وفاة عضوة هيئة تدريس بجامعة سرت انتصار رحيل بعد إصابتها بـ«كورونا»

جامعة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

توفيت ظهر اليوم عضوة هيئة التدريس بجامعة سرت، الدكتورة انتصار رحيل.

وقال مصدر مقرب من الفقيدة، إلى «بوابة الوسط»، إن وفاة انتصار رحيل، جاءت بعد معاناة مع فيروس «كورونا»، لأكثر من شهر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن حالة انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا تشهد استقرارًا في معظم المناطق الصحية (انخفاضًا أو استقرارًا) في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًّا.

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وانخفض عدد المناطق المسجلة أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، باستثناء منطقتين هما: طرابلس والزاوية، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز اليوم السبت، الذي يغطي الفترة من 12 ديسمبر حتى 16 ديسمبر الجاري.