«سبها الطبي»: قتيل ومصابان جراء الاشتباكات في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 12:59 مساء
مركز سبها الطبي، (أرشيفية: تصوير - رمضان كرنفودة)

أعلن مركز سبها الطبي مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة ليل «الإثنين - الثلاثاء».

جاء ذلك في بيان مقتضب للمركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأدت الاشتباكات بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة إلى تعطل الدراسة في سبها، وتوقف العمل في المصالح الحكومية، بينما لم تعد هناك حركة ملحوظة للموطنين في شوارع المدينة.

واستخدمت في المواجهات أسلحة خفيفة ومتوسطة، بحسب ما ظهر في مقاطع فيديو تداولها نشطاء من سبها عبر صفحات «فيسبوك».

- اشتباكات سبها تعطل الدراسة والمصالح الحكومية.. والحركة شبه معدومة في المدينة

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة لها مساء أمس الإثنين.

وذكرت المديرية أن القوات، مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، اقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

كما حدثت تلك التوترات بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد مع المكلف مهام قائد القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري في مدينة سرت، حيث أشارت رئاسة الأركان إلى الوصول لتفاهمات منها «عدم الاحتراب الداخلي، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، ووضع خطة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة، ووضع آليات لتوحيد المؤسسة العسكرية».

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