اشتباكات سبها تعطل الدراسة والمصالح الحكومية.. والحركة شبه معدومة في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 12:28 مساء
أحد شوارع مدينة سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر محلية في سبها، إن الدراسة في مدارس المدينة وجامعتها توقفت، كما أغلقت المصالح الحكومية أبوابها، بسبب الاشتباكات بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة.

وأوضحت المصادر، في حديثها إلى «بوابة الوسط»، أن الحركة تبدو طفيفة ومنحصرة في أطراف المدينة، ومعدومة بوسطها، حيث دارت المواجهات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، والتي أدت إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، تلقيا على إثرها العلاج في مركز سبها الطبي.

كما تداول نشطاء من سبها مقاطع فيديو منسوبة لتلك الاشتباكات، عبر صفحات موقع «فيسبوك»، حيث سُمع فيها دوي طلقات أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وجاءت تلك المواجهات بعد ساعات من إعلان مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة لها مساء أمس الإثنين.

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وذكرت المديرية أن القوات، مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، اقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ.

كما حدثت تلك التوترات بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد مع المكلف بمهام قائد القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري في مدينة سرت، حيث تحدثت رئاسة الأركان عن الوصول إلى تفاهمات منها «عدم الاحتراب الداخلي، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، ووضع خطة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة، ووضع آليات لتوحيد المؤسسة العسكرية».

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