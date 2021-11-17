عارف النايض يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

العارف النايض متحدثا بعد تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة، 17 نوفمبر 2021. (صورة من بث مباشر)

تقدم سفير ليبيا السابق لدى لدولة الإمارات العربية المتحدة، عارف النايض، اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر النايض، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي.

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وتقدم النايض خلال كلمة مقتضبة، بالشكر لجهود المفوضية في الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي وكذلك لشباب تكتل «إحياء ليبيا» على كل مجهوداتهم في تجهيز الملف وتجهيز التزكيات.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة عشرة مرشحين، وفق إحصائية نشرتها مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، لافتة إلى تلقيها أوراق ترشح خمسة مرشحين خلال الـ24 ساعة الماضية.