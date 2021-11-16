حفتر يعلن ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 10:22 صباحا
المشير خليفة حفتر خلال إعلانه الترشح للرئاسة، 16 نوفمبر 2021، (صورة من مقطع فيديو)

أعلن المشير خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال حفتر: «في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي يختلط فيها الشك والأمل، فإن آمال الأمن والسلام والاستقرار بدأت تلوح في الأفق رغم المحاولات اليائسة للحفاظ على الوضع الراهن الكئيب»، وذلك في كلمة متلفزة صباح اليوم الثلاثاء.

وتابع: «تقف بلادنا اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والسلام، وطريق التوتر والعبث والصراعات، وعلى الليبيين وحدهم اختيار الطريق، فبعد سنوات ليست قليلة عانيتم فيها ما عانيتم، ها قد فُتحت أمامكم أبواب الأمل لإعادة بناء دولتكم واختيار دولتكم، والعبور نحو شواطئ الأمان».

وأضاف: «إني في هذه المناسبة السعيدة أود أن أحيي القوى الوطنية المخلصة على ما بذلته للوصول إلى هذه المرحلة الفارقة، كما أحيي المبادرات التي قدًّمتها دول شقيقة وصديقة ساعدت على الدفع نحو الخيارات الديمقراطية والحث على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها المخرج الوحيد للخروج من الأزمة، والطريق الأمثل لعودة ليبيا إلى الطريق الصحيح للأمم».

وأردف: «واستجابة لهذه الجهود والمبادرات وامتثالاً لقواعد الديمقراطية وتطبيقًا لخارطة الطريق المتفق عليها الليبيون، فإنني أعلن ترشحي للرئاسة ليس طلبًا للسلطة أو بحثًا عن مكانة، بل قيادة شعبنا نحو العزة والتقدم والازدهار».

وأشار إلى أن «هذه اللحظة التاريخية الفارقة لا يليق أن تكون للوعود الجوفاء، ودغدغة العواطف، بل هي لحظة وطنية صادقة لخطاب العقل والوجدان، وبناءً عليه أعدكم طوال رحلتي أن اصطف إلى جانبكم مدافعًا عن ثوابتنا الوطنية وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وكرامتها وأمنها».

واستطرد: «إذا قُدر لنا تولي الرئاسة، فلدينا أفكار لا تنضب، وهناك أعوان الوطن من رجال ونساء لتحقيق النهضة والتقدم، فهناك الكثير من خيرات ونعم في ليبيا، لو وُضعت في أيدٍ أمينة أحسنت إدارتها وتوجيهها، فإن مستقبل الوطن لن يكون محل شك».

واختتم: «أدعوكم إلى ممارسة دوركم بكل وعي ومسؤولية، وتوجيه أصواتكم في حيث يجب أن يكون لنبدأ رحلة البناء والاستقرار فدوركم لن ينتهي بصناديق الاقتراع ولكن لنبدأ الرحلة نحو ليبيا الحرة والمستقرة».

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