مفوضية الانتخابات تتسلم أوراق 3 مرشحين جدد للرئاسة

شعار الانتخابات الرئاسية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلُّم أوراق ثلاثة مرشحين جدد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستقبل مقر المفوضية في العاصمة طرابلس أمس الإثنين، المرشحين أسعد محسن زهيو، والمرشح فيضان عيد حمزة، والمرشح السنوسي عبدالسلام الزوي، مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي، حسب بيانها على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن عدد المرشحين للرئاسة أصبح خمسة أشخاص، منبها إلى أن طلبات الترشح تُقبل بشكل مبدئي إلى حين التحقق من البيانات.

وأشار إلى أن المفوضية ستعلن القوائم المبدئية للمرشحين بعد إغلاق باب الترشح.