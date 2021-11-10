الوضع في ليبيا والمتوسط يتصدران زيارة دي ستيفانو إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 06:22 مساء
وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو, (الإنترنت)

تصدَّرت الأزمة الليبية والوضع في منطقة البحر المتوسط والقوقاز، مباحثات عقدها نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، مع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو، أمس، في أنقرة.

وقال دي ستيفانو، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنهيت اجتماعاتي المؤسسية في أنقرة واجتمعت بنائب وزير الخارجية سيدات أونال، الذي أجرينا معه تحليلًا تفصيليًا للوضع في الشرق الأدنى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي السيناريوهات التي تلعب فيها تركيا وإيطاليا دورًا مهمًا تاريخيًا»، وفق موقع « ديكود 39» الإيطالي.

وأوضح دي ستيفانو أن إيطاليا وتركيا كان لهما العديد من المصالح المتقاربة فيما يتعلق بليبيا، وهو «ما يتضح خلال أحداث السنوات الأخيرة»، مضيفًا أن البلاد تم تأمينها مقارنة بسلسلة طويلة من المحاولات الجادة لزعزعة الاستقرار، فيما «حان الوقت لإرساء أسس متينة لمستقبل سلمي ومزدهر».

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وشدد على ضرورة اتباع هذا المسار «بإجراء انتخابات منتظمة ومعترف بها في ديسمبر المقبل، ومع خروج سريع لكل المرتزقة الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى ليبيا في السنوات الأخيرة».

أما فيما يخص شرق المتوسط، فأكد دي ستيفانو أن إيطاليا تتفهم جيدًا احتياجات وتطلعات دولة مثل تركيا التي لها دور مركزي في المنطقة، موضحًا أنها كدولة صديقة وجسر لأوروبا، «نتوقع أن يتصرف الجانب التركي لتجنب مواقف التوتر والخطر لسفننا ومشغلينا النشطين في المنطقة، فيما يمكن لروما تقديم مساهمة كبيرة في السنوات المقبلة».

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