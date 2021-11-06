بدء تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 04:03 مساء
تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء المركز الصحي حي دمشق بمنطقة أبوسليم في طرابلس، إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال، وفق جدول التطعيمات الوطني.

ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة إحضار بطاقات التطعيمات، والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات عند التوجه إلى المركز لتحصين الأطفال، وفق بيان للوزارة أمس.

- تطعيم الطلاب المستجدين في 3 سنوات دراسية بمصراتة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة أن مجمع عيادات الزروق بمدينة مصراتة يواصل تقديم التطعيمات الأساسية للطلاب المستجدين للسنوات الدراسية (الأول، والسابع، والتاسع) حسب جدول التطعيمات الوطني.

وحسب جدول وزارة الصحة، فإن الطعوم المقرَّرة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو مَن هم في سن ست سنوات، هي الرباعي «الخناق والكزاز والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت».

تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)
تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوضى طويلة على طرقات لوس أنجلوس.. ما السبب؟
منوعات
الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري
رياضة عالمية
الابيضاض يسيطر على الحاجز المرجاني العظيم
علوم وتكنولوجيا
واشنطن تعد بحل لغز «هافانا» الذي يصيب دبلوماسيين أميركيين
دولى
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
تراجع سعر اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في 15 شهرا
اقتصاد
بالصور: يوم ترفيهي لأطفال مرضى السكري في طبرق
ليبيا
«ناسا» تحول فيلم «أرماغيدون» إلى حقيقة
علوم وتكنولوجيا
من مهرجان هون إلى العالم: «كلنا شعب واحد»
ثقافة وفن
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
إدانة بريجيت باردو بتهمة إهانة مواطني «لا ريونيون»
ثقافة وفن
تنسيق الملابس ذات الرقبة العالية
أناقة وجمال
«فايزر»: أقراص علاج فيروس «كوفيد-19» فعالة بنسبة 89% في منع وفاة المصابين أو ...
دولى
السماح لـ«متفرجين» بحضور تشريح جثة مقابل 500 دولار
منوعات
الكتب تغرق في «ظلام طالبان»
ثقافة وفن
شهية الحيتان أكبر بكثير من المتوقع ولها دور بيئي أساسي
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
«الرقابة على الأغذية» توضح حقيقة وجود «موز قاتل» في الأسواق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة عائلية من «هيونداي»