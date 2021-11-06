بدء تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس

تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء المركز الصحي حي دمشق بمنطقة أبوسليم في طرابلس، إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال، وفق جدول التطعيمات الوطني.

ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة إحضار بطاقات التطعيمات، والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات عند التوجه إلى المركز لتحصين الأطفال، وفق بيان للوزارة أمس.

- تطعيم الطلاب المستجدين في 3 سنوات دراسية بمصراتة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة أن مجمع عيادات الزروق بمدينة مصراتة يواصل تقديم التطعيمات الأساسية للطلاب المستجدين للسنوات الدراسية (الأول، والسابع، والتاسع) حسب جدول التطعيمات الوطني.

وحسب جدول وزارة الصحة، فإن الطعوم المقرَّرة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو مَن هم في سن ست سنوات، هي الرباعي «الخناق والكزاز والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت».

تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)