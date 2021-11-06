تطعيم الطلاب المستجدين في 3 سنوات دراسية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 11:30 صباحا
أحد الطلاب يتلقى الطعوم في مصراتة، 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن مجمع عيادات الزروق بمدينة مصراتة يواصل تقديم التطعيمات الأساسية للطلاب المستجدين للسنوات الدراسية (الأول، والسابع، والتاسع) حسب جدول التطعيمات الوطني. 

وحسب جدول وزارة الصحة، فإن الطعوم المقررة لطلاب الصف الأول الابتدائي أو من هم في سن 6 سنوات، هي الرباعي «الخناق والكزاز والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت»، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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أما الطعوم لطلاب الصف الأول الإعدادي أو عند عمر 12 سنة، فهي الورم الحليمي البشري للبنات فقط ويكون 3 جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهران والثانية والثالثة 4 أشهر.

في حين أن الطعوم المقررة لطلبة الصف الثالث الإعدادي أو عند عمر 15 سنة فهي الثلاثي البكتيري «الخناق والكزاز والشاهوق منزوع الخلية».

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