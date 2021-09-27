تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج في بنغازي

موظفات أثناء تسليم صكوك مبادرة صندوق دعم الزواج في بنغازي، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها في بنغازي، بواقع 44 صكًّا.

وأوضحت الحكومة في بيان أن مندوب صندوق «دعم الزواج» ببلدية بنغازي سلم الصكوك إلى مستحقيها. وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على منحة دعم الزواج في عموم ليبيا حتى السبت الماضي، 11 ألفًا و256 طلبًا.

ويجري تقديم الطلب الواحد من قبل اثنين (زوج وزوجة)، وهو ما يعني أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنحة بلغ 22 ألفًا و512 متقدمًا من أنحاء البلاد كافة، حيث يحصل الزوجان على 40 ألف دينار، بواقع 20 ألفًا لكل فرد، بإجمالي مليار دينار.

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وأطلق رئيس الحكومة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، هذه المبادرة في منتصف أغسطس الماضي، وتستهدف 50 ألف شاب وشابة «لتعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع»، حسب الحكومة.

والسبت، أكد وكيل وزارة الشباب، أحمد الكاتب، تسليم أول الصكوك ضمن مبادرة «تيسير الزواج» للشباب في مدينة سرت. وأكدت مصادر في حديث إلى «الوسط» نفاد سجلات قيد عقود الزواج لدى المأذونين الشرعيين بسرت. وقالت المصادر إن نفاد السجلات سببه الإقبال الكبير للشباب على الزواج بعد المبادرة.

جانب من تسليم صكوك مبادرة صندوق دعم الزواج في بنغازي، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)

جانب من تسليم صكوك مبادرة صندوق دعم الزواج في بنغازي، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)

جانب من تسليم صكوك مبادرة صندوق دعم الزواج في بنغازي، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)

جانب من تسليم صكوك مبادرة صندوق دعم الزواج في بنغازي، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)

جانب من تسليم صكوك مبادرة صندوق دعم الزواج في بنغازي، 27 سبتمبر 2021. (الحكومة)