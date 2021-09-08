شروط وضوابط منحة دعم الزواج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 08:31 مساء
جانب من مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج الأحد، 5 سبتمبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

أعلنت وزارة الشباب شروط وضوابط منحة دعم الزواج، وفق المبادرة التي أطلقتها، الأحد الماضي، بقيمة 40 ألف دينار مناصفة لكل شاب وشابة.

وخلال مؤتمر عقد بمشاركة الأطراف القائمة على تنفيذ المبادرة، أعلن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بدء التسجيل الإلكتروني للاستفادة من المنحة، التي تستهدف «تعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع».

- إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب
- قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»

وفي إطار التفاعل الحادث مع المبادرة وتساؤلات المواطنين، نشرت الوزارة شروط وضوابط المنحة على النحو التالي:
- أن يكون عقد القران في الفترة الزمنية من (12 أغسطس 2021 حتى 31 ديسمبر 2021).
- يشترط تسجيل عقد الزواج بمنظومة السجل المدني والحصول على رقم قيد جديد.
- لا تقبل المنظومة تسجيل المواطن الليبي بعقد قران من مواطنة أجنبية أو العكس.
- المبادرة متاحة لكل الفئات العمرية دون قيد أو شرط عمري.
- أن يكون العقد لأول زواج لفئة الذكور، ولا يشمل زواجًا ثانيًا أو ثالثًا بالنسبة للزوج، والمنحة مناصفة مع الزوجة الليبية سواء (البكر أو الثيب) دون شروط بالنسبة للزوجة.
- يقوم المواطن بالتسجيل بنفسه وبعد المطابقة تتولى إدارة الصندوق تسليم القوائم والصكوك ونماذج التسليم والاستلام المنسق.
- أي عقد قران صادر قبل تاريخ 12 أغسطس 2021 غير مستهدف ضمن هذه المبادرة.
- يتم تسجيل المواطن المهجر ضمن بلديته الأم، ويتم قبوله في المنظومة، ويتسلم الصك في المدينة المهجر فيها بتنسيق بين منسقي صناديق دعم الزواج بالبلديات، وهذه المنحة دعم للزواج وليست سلفة مالية.
- المنظومة في خدمة المواطن على مدار 24 ساعة على هذا الرابط

وأعلنت وزارة الشباب أن مهمة منسق البلدية تتمثل في «تسليم الصكوك للمستفيدين بعد إتمام عملية التسجيل في المنظومة، وليست له علاقة مباشرة بالتسجيل، على أن يشترط أثناء التسليم والاستلام إحضار عقد القران، وإثبات الهوية لكل من الزوجين».

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