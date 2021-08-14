قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»

الدبيبة خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، 12 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من فيديو)

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، اليوم السبت، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

حمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

والخميس الماضي، أعلن الدبيبة، تخصيص مليار دينار لدعم الزواج، على أن يتم التطبيق بداية من سبتمبر المقبل، إذ يحصل 50 ألف شاب وشابة على المنحة بشرط تقديم ما يثبت إقبال الشاب على الزواج.

كما أعلن تخصيص مليار و700 مليون دينار كقروض سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددًا على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.