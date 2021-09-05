إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)

جانب من مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج الأحد، 5 سبتمبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اليوم الأحد، بدء التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج المعلنة بمبادرة رئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب المسلم الذي تعتمده منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الزني، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، إن فتح منظومة التسجيل يأتي امتدادًا لاحتفال اليوم العالمي للشباب المسلم المحدد بـ 3 سبتمبر.

ولفت إلى أن المبادرة تنطلق من مسارين: الأول؛ تفعيل صندوق دعم الزواج، والثاني؛ إطلاق مبادرة وطنية تستهدف جميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

وأوضح أن الصندق بات جاهزًا للشروع في تنفيذ المبادرة على مستوى كل البلديات، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعاونت في المبادرة.

والمبادرة يجرى تنفيذها بالتعاون بين صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية والهئية العامة للمعلومات.

خطوات التسجيل

وحدَّد القائمون على المبادرة خمس خطوات أساسية للتسجيل في المبادرة هي:

- تعبئة نموذج المبادرة عبر بوابة منصة حكومتنا

- مطابقة البيانات مع منظومة السجل المدني

- انتقال البيانات إلى صندوق دعم الزواج لتأكيد البيانات وإصدار الصكوك

- الطباعة المالية

- تسليم المنحة إلى المستفيد عن طريق مندوبين، وهي الخطوة الوحيدة غير الإلكترونية، والتي يجرى التواصل مع المصرف المركزي لتحويلها إلكترونيًا عبر تحويل المنحة إلى حسابات المستفيدين.

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40 ألف دينار

وأعلن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، أن قيمة المنحة 40 ألف دينار مناصفة لكل شاب وشابة.

ووجَّه الدبيبة الفريق التقني القائم على المبادرة بتوضيح تفاصيلها من خلال توضيحات تلفزيونية، مشيرًا إلى أن فكرة المبادرة قائمة على تقديم الشاب أو الشابة عقد الزواج للسجل المدني، ثم تدخل مباشرة حيز التنفيذ.

شروط الحصول على المنحة

وعن الشروط المطلوبة للاستفادة من المبادرة، قال وزير الشباب فتح الله الزني إن «المبادرة مقيدة فقط بمعيار السن للشباب، فالأكبر سنًا لديهم الأولوية»، لكنه استدرك: «لكن المخصصات المالية لصندوق دعم الزواج كافية مقارنة بالنسبة المئوية لزواج الليبيين سنويًا»، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف 50 ألف شاب وشابة.

وأشار إلى أن تحديد مبلغ الـ40 ألف دينار هو سقف مقبول لدعم الشباب، نظرًا لدراسة حالة الاقتصاد ومعيشة الشاب الليبي، لافتًا إلى تكليف 126 منسقًا على مستوى كل البلديات للتيسير على المستفدين.

كيف تستفيد من منحة دعم الشباب؟

ووجّه الوزير المقبلين على الزواج بتنزيل تطبيق منصة حكومتنا الإلكتروني على الهواتف المحمولة، واستيفاء البيانات المطلوبة، للحصول على الدعم.

هل يستفيد من تزوّج من أجنبية؟

وردًا على سؤال بشأن إمكانية استفادة المتزوج من غير ليبية، أعلن رئيس صندوق دعم الزواج أن المبادرة تشترط فقط أن يكون المستفيد ليبيًا، وبالتالي إذا تزوج الليبي بزوجة أجنبية فيستحق الحصول على 20 ألف دينار فقط، لافتًا إلى أن كل من تزوج منذ تاريخ 12 أغسطس فصاعدًا تشمله المبادرة.

فكرة المبادرة

وتعليقًا على المبادرة قالت وزارة الشباب في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نزف التبريكات لشباب وشابات الوطن المقبلين على الزواج بالبدء العملي لوزارة الشباب بترجمة توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمختلف مدن وقرى وأرياف الوطن تعميمًا لمظاهر الفرح والسعادة في كل ربوع البلد».

وتابعت أن «هذا المشروع يعكس في فكرته معاني الوحدة والتماسك والترابط والسعادة معًا ويجسد فرحة ممتدة لأبناء ليبيا؛ حيث أصبحت مبادرة دعم الزواج اليوم إطارًا استراتيجيًا ضمن رؤية تنموية رئيسية لوزارة الشباب باعتبار هذه المنحة واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا وتنمويًا لا بُد أن نؤديه بكل أمانة ومسؤولية في إطار نهج التنمية المستدامة الذي تتبعه حكومتنا من أجل سعادة ورفاهية شباب ليبيا».

وأشارت إلى وجود «آلية من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تحقق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة، وتعزز جودة خدمة أفضل للشباب والشابات وتضمن وصولًا استباقيًا للمستفيدين من خدمات الصندوق».

وأكدت أن المبادرة «تعد نهجًا وطنيًا مستدامًا تحرص الوزارة على ترسيخه وتأكيده، انطلاقًا من دورها في مجال تنمية المجتمع على أسس سليمة بما يمهّد الطريق لبناء أسرة ليبية مستقرة قادرة على المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات مع الحرص على تسهيل وتشجيع زواج شبابنا».

جانب من مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج الأحد، 5 سبتمبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج الأحد، 5 سبتمبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج الأحد، 5 سبتمبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج الأحد، 5 سبتمبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)