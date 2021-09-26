ليبيا تسجل 989 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و18 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 12:16 مساء
عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا أمس السبت، و1371 حالة شفاء، و18 وفاة.

وأوضح المركز في بيان الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا المستجد»، الذي أصدره اليوم، أن مختبراته تسلمت 5826 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4837 حالة، بينما تأكدت إصابة 989 حالة منها 825 جديدة و164 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 17%.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور وباء «كورونا» في البلاد، إلى 336 ألفًا و980 إصابة، منها 77 ألفًا و479 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 254 ألفًا و895 حالة، فيما سجلت 4606 حالات وفاة.

 

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